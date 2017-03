Afrique du Nord: Migrants - Que demande la Libye?

Ces nouvelles arrivées portent à près de 20 000 le nombre de migrants ayant atteint l'Italie depuis le début de l'année. C'est presque deux fois plus que l'année dernière à la même période. Et pour Sophie Beau, les départs ne vont pas aller en diminuant.

3 300 migrants ont été secourus dimanche 19 mars au large des côtes libyennes. L'association SOS Méditerranée est venue en aide à plus de 900 personnes en à peine 24 heures. Il s'agit de la plus grosse opération de sauvetage jamais menée par ces équipes.

Quelque 90 garde-côtes libyens sont actuellement en train d'achever leur formation sous l'égide de l'UE. Une fois formés, ils pourront bientôt travailler en coordination avec l'Italie afin d'intercepter les migrants avant qu'ils atteignent les eaux internationales, et les conduire dans des camps et des centres en Libye.

Les Libyens sont allés à Rome lundi en grande délégation, ils ont réclamé des moyens pour lutter contre les migrations illégales à la frontière sud du pays et à travers la Méditerranée, c'est-à-dire des radars, des hélicoptères, des Zodiac et des voitures tous terrains.

