Guinée: Les droits de l'homme progressent peu à peu dans le pays

Il est urgent enfin selon les rapporteurs de mettre en place cette fameuse Commission vérité et réconciliation pour examiner les crimes commis depuis l'indépendance. La condition première pour que la Guinée mette un terme à l'impunité et à la violence politique.

Le chantier des droits de l'homme est immense à Conakry et beaucoup reste à faire. Mais les auteurs du rapport le soulignent, les autorités guinéennes ont pris un certain nombre d'engagements et s'attachent à les tenir.

A cette occasion, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'organistion guinéenne des droits de l'homme et l'ONG « Mêmes droits pour tous » publient un rapport intitulé « Justice, réconciliation et réformes législatives ». Rapport équilibré qui souligne notamment les avancées entreprises ces dernières années.

Le ministre de la Justice et celui des droits de l'homme guinéens sont ce mardi devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour faire un point d'étape sur les réformes entreprises à Conakry pour réformer l'appareil judicaire et mettre un terme à l'impunité récurrente en Guinée.

