La Fondation perspectives d'avenir (FPA) que préside Denis Christel Sassou N'Guesso a lancé officiellement, le 20 mars à Brazzaville, des classes entrepreneuriales, une initiative visant à former plus de mille jeunes à l'entrepreneuriat.

L'initiative lancée par la cheffe du département programme de la FPA, Nadège Zoula Tchicaya, est un processus qui s'appliquera durant trois ou quatre ans successives à deux cent cinquante jeunes qu'il faudra former par année.

Elle consistera aussi à stimuler auprès des jeunes, un esprit entrepreneurial ; à encourager l'activité privée et assurer un accompagnement crédible.

Pour parfaire cette résolution, la FPA compte mettre en œuvre des partenariats signés avec deux ministères, notamment celui de la Jeunesse et de l'Education Civique ainsi qu'avec celui des Petites et Moyennes Entreprises.

Les soixante jeunes bénéficiaires de l'initiative classes entrepreneuriales ont éminemment entamé la deuxième étape de leur parcours de formation et ont réceptionné leurs kits entrepreneurials.

Les jeunes admis aux classes entrepreneuriales ont été sélectionnés sur trois bases : le premier groupe est celui qui avait été soumis à un test sur l'entrepreneuriat organisé l'an dernier par la fondation, le deuxième groupe représente les jeunes qui avaient déposé leurs dossiers auprès de ladite organisation et le troisième est celui des candidats spontanés ou isolés.

« Le fait d'être jeune ou étudiant n'a pas d'incompatibilité pour entreprendre. Quand on est jeune, on n'a pas assez d'engagement. Mais il y a trop d'ennuis quand on n'a rien à faire. Merci, la FPA nous encourage à miser dans l'entrepreneuriat », a indiqué Roussel Longokouaka, un bénéficiaire.

Les candidatures retenues seront soumises à trois critères : les formations, un concours, le financement, la défense publique du projet et la présentation d'un plan d'affaires.

La cheffe du département programme de la FPA, Nadège Zoula Tchicaya, a lu, devant quelques diplomates accrédités au Congo et les représentants des ministères, un message en lieu et place du président de cette organisation.

Elle a assuré que : « La Fondation perspectives d'avenir est convaincue que l'un des moyens de lutter contre la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale des jeunes est de leur proposer des débouchés économiques à travers la création d'entreprises..

.La chaire entrepreneuriale de la fondation vise aussi à transmettre un savoir académique, pratique, professionnel, émergeant et innovant... Elle consiste également à faciliter les jeunes aux services financiers ».

Au terme de la présentation sommaire de la création d'une pépinière des entrepreneurs, l'initiative a été saluée par plusieurs hautes personnalités.

Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et de l'Education Civique, Mathieu Mouloungui, a indiqué : « La recherche permanente des solutions aux problèmes de l'emploi aux côtés du gouvernement va conduire notre pays vers l'émergence et le développement.

Le chômage et la pauvreté vont être réduits . C'est un acte citoyen qui va de pair avec un certain nombre d'actions que le gouvernement met en œuvre, notamment la radicalisation en milieu juvénile ».

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre des Petites et moyennes entreprises, Armand Bienvenu Vouidibio, a assuré de suivre attentivement le partenariat liant la FPA et le ministère en indiquant en bref : « Nous sommes là pour donner corps et une direction à ce partenariat ».

Rappelons que la FPA a déjà réalisé plusieurs actions bénévoles au profit de la jeunesse, entre autres, la remise des bourses d'études ; des formations en conduite automobile, en hôtellerie, etc.