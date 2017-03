Congo-Brazzaville: PCT - La fédération de Pointe-Noire commémore les 40 ans de la disparition du président-fondateur Marien Ngouabi

Un déficit abyssal, des centaines de salariés qui ne sont plus payés, des avions cloués au… Plus »

Mais, l'on retient que le PCT est un roseau qui plie mais qui ne rompt pas parce que ce parti et ses membres s'adaptent à toutes les formes de lutte qui peuvent s'offrir à eux au plan national et international», a signifié Jean Théophile Ilobakima.

Le PCT est un grand parti qui s'est battu et continue à se battre pour des causes justes et nobles du peuple malgré quelques mutations connues par ce parti.

«Même de nos jours cette date est perçue comme une victoire, le 18 mars représentait au départ un événement très douloureux pour l'ensemble des membres du PCT parce que c'est à cause de l'impérialisme international et de ses valets locaux que notre guide Marien Ngouabi fut lâchement assassiné.

Il était exactement 14 heures 30 minutes lorsque la sirène indiquant l'heure précise de la mort du fondateur du PCT a sonné, suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle érigée en sa mémoire par Jean Théophile Ilobakima, secrétaire fédéral chargé à l'organisation et aux ressources humaines de ce parti. C'est dans une ambiance militante et sereine que les membres de ce parti de la ville océane se sont souvenus du créateur de leur parti.

Les membres du Parti congolais du travail (PCT) du département de Pointe-Noire, ont rendu samedi 18 mars, un hommage au président-fondateur de ce parti Marien Ngouabi, à l'occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de sa disparition. L'évènement était placé sous le thème : «Marien Ngouabi, leader politique, homme d'Etat, exemple de dévouement, d'engagement et de sagacité dans le combat pour l'unité nationale, la paix, la démocratie et le progrès social»

