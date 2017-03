La crise au sein du Rassemblement, avec deux présidents du Conseil des sages pour remplacer Etienne Tshisekedi, a suscité la réaction du mouvement Engagement citoyen pour le changement (Eccha).

Cette structure issue de Lutte pour le changement (Lucha) vient d'adresser un plaidoyer aux acteurs politiques du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, afin que ceux-ci « prouvent à la face du monde qu'ils sont effectivement conscients de la souffrance du peuple congolais, responsables, respectueux et dignes de confiance en réfléchissant raisonnablement sur la base de l'intérêt général qui s'impose à tous », selon un document parvenu à la rédaction de Congo Nouveau, signé simultanément par Ben José Luendu, coordonnateur principal, Marie Joëlle Essimbo, secrétaire permanente, Fred Tshinamu et Maurice Nkololo pour la coordination de communication.

Eccha fait remarquer que « la RDC traverse aujourd'hui le moment le plus crucial de son histoire, dans les domaines économique et social. Cette crise artificiellement créée n'est rien d'autre que les manœuvres dilatoires politiques et politiciennes découlant de la volonté manifeste du régime en place de se maintenir au pouvoir par défi au-delà du mandat constitutionnel que le peuple lui a donné ».

A travers la Résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations unies, rappelle le mouvement citoyen, la Communauté internationale a exhorté toutes les parties à prendre part à un Dialogue politique inclusif qui devait aboutir à la résorption pacifique de la crise, à la décrispation du climat politique et à l'organisation des élections dans le strict respect de la Constitution. C'est dans cet ordre que les hommes politiques ont procédé à la signature de l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016, appelé Accord de la Saint-Sylvestre.

« Mais hélas ! Au moment où le peuple congolais attend l'application intégrale dudit accord, surgit l'éclatement du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plateforme qui donnait l'espoir à tout le peuple congolais, à la suite du décès de son leader, Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Voilà ce qui nous a conduit à faire ce plaidoyer dans l'optique de la recherche d'une solution pacifique et pour mettre en évidence la position de la jeunesse à travers le mouvement citoyen 'Eccha' », indique le document de plaidoyer de cette structure engagée au changement.

La position d'Eccha n'est pas un secret : la priorité des priorités est aujourd'hui de sortir la RDC de la crise, peu importe son origine ou les divergences politiciennes avec en toile de fond les combats de leadership qui doivent, pour une fois au moins dans l'histoire du Congo, être patriotiquement enterrés, pour privilégier les attentes de 80 millions des Congolais.

Eccha interpelle en ces termes les acteurs du Rassemblement : « La situation que vous imposez au Rassemblement ne profite ni à vous-mêmes, encore moins au peuple congolais, mais plutôt aux auteurs de la crise, sauf si vous en êtes complices.

Pourtant, telle est l'attente du peuple congolais, tout devrait passer par la consolidation de toutes les forces sociales et politiques pour redonner l'espoir de vivre l'alternance dans le délai prévu par l'Accord.

Comment y parvenir pendant que vous enracinez des dissensions vous éloignant les uns des autres, offrant ainsi des prétextes à ceux qui trouvent dans l'Accord une menace contre eux et leur pouvoir ? ».

Ce jeune mouvement citoyen soutient son plaidoyer avec une sagesse de bangala qui dit : « muana muke abetaka mbonda bakolo pe babinaka » (un enfant peut aussi battre le tam-tam et faire danser les adultes).

Et d'implorer en conclusion : « S'il vous plait, nous vous exhortons à nous servir de modèle ou d'exemple pour notre génération et les générations futures. Ne serait-ce que pour honorer la mémoire du patriarche, le sphinx de Limete ».