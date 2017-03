Deux clubs de la RDC sont encore en lice en compétitions africaines interclubs, notamment, V.Club qui se qualifie en huitièmes de finale de la Ligue des champions et le TP Mazembe, éliminé en seizièmes de finale de la C1, mais reversé au barrage de la Coupe de la Confédération.

Ce fut un week-end difficile, pénible pour les clubs de la RDC engagés en compétitions africaines interclubs. Les espoirs de la RDC en Ligue des champions reposent désormais sur l'AS V.Club. Les Dauphins Noirs ont accédé en huitièmes de finale de la C1, qui cette année, se déroulent en formule de groupes.

V.Club a écarté de son chemin, le dimanche 19 mars 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, la formation de Gambia Port Authority par deux buts à zéro.

L'attaquant international rwandais Ernest Sugira a ouvert la marque pour les joueurs du coach Florent Ibenge à la 39e minute, reprenant à bout portant de la tête un centre de GlodyNgonda venu de la gauche.

Un but qui a concrétisé la domination dans le jeu de V.Club. Le deuxième but du team vert et noir a été l'œuvre du défenseur central équato-guinéen Francisco Ondo alias Obama qui s'illustre de plus en plus en marquant des buts importants pour le club.

Il a marqué à la 75e minute, à partir d'un corner. Mathématiquement donc, deux clubs de la RDC sont encore en lice dans les compétitions africaines interclubs, l'AS V.Club en Ligue des champions et le TP Mazembe au niveau de barrage de la Coupe de la Confédération.

La grosse mauvaise nouvelle est certainement l'élimination du TP Mazembe de Lubumbashi en seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Et cela, même si le club de Lubumbashi disputera le barrage de la Coupe de la Confédération dont il est détenteur.

En effet, les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas passé l'étape de seizièmes de finale de la C1, écartés de manière surprenante, le dimanche 19 mars 2017 à Harare, par les Zimbabwéens de Caps United du Zimbabwe. Score de la partie : zéro but partout.

Au match aller une semaine plutôt au stade Kamal City de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, les deux équipes s'étaient quittées par un but partout. Le but inscrit sur le terrain de l'adversaire par Caps United a donc pesé lourd dans la balance.

Aussitôt arrivé, l'entraîneur français de Mazembe, Thierry Froger fait déjà face à une déconfiture, lui qui a intégré certains joueurs venus du Katumbi Football Academie, le centre de formation de Mazembe et de la formation sœur du CS Don Bosco.

Et l'on apprendrait que le club connaitra une certaine crise en interne avec des anciens joueurs qui n'approuveraient pas la philosophie de Thierry Froger et du staff dirigeant actuel du club à l'absence du président sponsor du club Moise Katumbi Chapwe.

Et trois de ces anciens n'ont même pas fait le déplacement d'Harare, entre autres, Trésor Mputu qui revient d'une interdiction de jouer de plus d'une année, Joël Kimwaki, Jean Kasusula et le gardien de but retraité Robert Kidiaba. L'on veut croire que cette crise, si elle existe, serait vite dissipée, afin que le club dispose des chances de rebondir rapidement en Coupe de la Confédération.

L'autre déception du football congolais est sans doute l'élimination du FC Renaissance du Congo, défait en seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération par le club algérien de Mouloudia Club d'Alger.

Certes, le club orange de Kinshasa a eu raison de Mouloudia à Kinshasa par deux buts à un, mais un résultat insuffisamment, car au match aller, les Renais sont tombés à Alger par la marque de zéro but à deux. Renaissance du Congo accumule cependant de l'expérience en Coupe d'Afrique, club fondé en 2014 d'une scission d'avec le Daring Club MotemaPembe de Kinshasa.

Dans cette C2 africaine, la RDC n'a plus de représentant, en attendant bien entendu, le barrage avec le TP Mazembe. En effet, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, deuxième représentant congolais en Coupe de la Confédération, a trépassé, le même dimanche 19 mars 2017 à Khartoum, face à Al Hilal Elobied du Soudan.

Vainqueur au match aller par un but à zéro au stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi, le club du Mbuji-Mayi a été battu par la même marque à Khartoum, et éliminé aux tirs au but (3-5).

Le TP Mazembe qui jouera le barrage de la C2 a donc la possibilité de rester en vie dans cette compétition, se qualifier et disputer la phase des poules au niveau de huitièmes de finale, selon la nouvelle formule initiée par la Confédération africaine de football.