Congo-Brazzaville: Recensement des fonctionnaires - Lancement de la phase de traitement des données

Il s'agit notamment des cas des enseignants qui ont changé de ministère en emportant avec eux des primes et indemnités ; des agents remis « maladroitement » à la Fonction publique par des préfets en violation de la loi ; des cas de versement des allocations familiales au père et à la mère pour les mêmes enfants.

Certains éléments de vérification dont dispose la commission, souligne le ministre Aimé Ange Bininga sans entrer dans les détails, présentent déjà des écarts importants vis-à-vis des lois et règlements en vigueur. « C'est une situation qui mérite d'être corrigée », a-t- il insisté

Coprésidée par le ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, Aimé Ange Wilfrid Bininga, et le ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo, la réunion du lancement des activités de la commission mixte a permis de faire le point de l'opération qui s'est achevée le 6 janvier dernier.

La commission mixte chargée du traitement des résultats du recensement physique des agents civils de l'Etat vient de débuter le 20 mars à Brazzaville, l'examen des documents fournis par les agents de l'Etat. Par ailleurs, elle annonce l'ouverture d'une phase contentieuse pour recevoir les agents non recensés, et l'informatisation de tous les fichiers.

