Congo-Brazzaville: Classe ouvrière - L'AGOC veut conforter la promotion et la défense des intérêts des manœuvres

Séance tenante, les deux cents ouvriers ayant pris part à cette rencontre ont bénéficié d'éclaircissements et de modalités d'application des fondamentaux de cette association. Le bureau exécutif a également rassuré les membres de l'association de les aider à formaliser leurs ateliers et leurs œuvres.

Elle comporte deux branches : la propriété littéraire et artistique qui s'applique aux œuvres de l'esprit, est composée du droit d'auteur et des droits voisins.

« Nous allons mener un plaidoyer pour que les ouvriers ne soient plus considérés comme des piètres à duper par leur hiérarchie respective. Ces hommes ont des droits et devoirs, nous allons donc les soutenir et les valoriser dans leurs secteurs d'activité.

