« Seule la quête d'une cohésion dans l'unité, la paix et une large tolérance devraient déterminer notre action afin que soit hissé très haut et à jamais l'étendard de la FMC », a-t-il indiqué.

Ainsi, il invite l'ensemble des jeunes de la FMC du département de Pointe-Noire, à une mobilisation générale autour des enjeux électoraux de l'année en cours dans un élan de discipline, de solidarité, de camaraderie et de complémentarité pour que dans la cohésion et la concorde militante, le PCT triomphe à toutes les élections dans ce département.

Les assises de la première assemblée générale extraordinaire du conseil fédéral de la Force montante congolaise(FMC) du département de Pointe-Noire se sont tenues dimanche 19 mars à la permanence du Parti congolaise du travail (PCT) en présence de Juste Bernardin Gavet, Batchi Bacher et Victor Foudi respectivement premier secrétaire du comité central , premier secrétaire du conseil fédéral de la FMC et président du conseil fédéral du PCT du département de Pointe-Noire accompagnés d'autres membres de la FMC de ce département

