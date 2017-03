Cameroun: Les causes de la chute d'Issa Hayatou

L'autorité égyptienne de la concurrence enquête sur l'attribution des droits médias et marketing du football africain à la pour la période 2017-2028, contre 1 milliard de dollars. un Accord qui génère des suspicions et un mélange d'enjeux politico-financiers.

Consigne qui n'avait pas été respectée, et le avait été préféré. Même si on s'en défend à la Fifa, travailler avec l'un des derniers représentants des années Blatter, était difficile à accepter.

Beaucoup de pays anglophones se sont sentis lésés par les choix du Camerounais. En offrant celles de 2019 au Cameroun, de 2021 à la Côte d'ivoire et de 2023 à la Guinée, issa Hayatou a renforcé la frustration des pays d'Afrique australe et de l'Est qui ont grandement soutenu Ahmad. Par ailleurs, il se dit qu'il ne supportait pas la contestation et la contradiction.

Si issa Hayatou avait arrêté après 6 mandats, son bilan aurait été jugé excellent. or, il avait déjà effectué un mandat de trop, de 2013 à 2017. il avait été réélu par acclamation en 2013, sans adversaire, suite à une modification des statuts de la Caf. Les 5 dernières années de son pouvoir ont suscité beaucoup de rancoeurs et de tensions, notamment dans l'attribution des Coupes d'Afrique des nations.

Durant plusieurs mois, même s'il a conservé ses fonctions à la Caf, il s'en est éloigner. Eloignement, dit-on, renforcé par une greffe de rein et une grave blessure à une jambe. En fait, son âge était en décalage avec la jeune génération de présidents de fédération quadragénaires et quinquagénaires.

