Angola: L'espace de la femme angolaise dans le développement du pays

New York — La femme angolaise conquit son espace en participant davantage au développement socio-économique du pays, a fait savoir jeudi à New York la secrétaire chargée des Questions judiciaires et juridiques du Président de la République, António Florbela Araújo.

Intervenant dans une Conférence sur le "Pouvoir Economique des Femmes dans les Pays Lusophones", elle a souligné que le gouvernement définit les politiques multisectorielles pour garantir l'insertion effective de la femme angolaise dans divers domaines de la société, notamment dans la vie active, dans le commerce et finances, dans la défense et sécurité, dans l'éducation, enseignement et santé.

Les femmes assument avec brio des responsabilités leur incombées par la société, non seulement pour des questions de proportionnalité, mais aussi par mérite et compétence, a-t-elle ajouté.

"Actuellement, le pays a des femmes dans divers secteurs d'activité économique et de la vie sociale, où les braves, se distinguant par leur dévouement et qualification, conquièrent leur espace", a-t-elle précisé à la 61 Session de la CSW, soit de la Commission sur la Condition de la Femme.

Enfin, elle a ajouté que "les femmes angolaises comptent sur l'appui inconditionnel du Président José Eduardo dos Santos, qui a toujours été sensible à leur cause, dans la lutte pour l'égalité de genre et d'autres problèmes qui les touchent".