Congo-Brazzaville: La directrice générale d'ECAir veut rassurer sur la compagnie

En réponse Fatima Beyina Moussa accuse les auditeurs d'avoir travaillé « à charge », et promet que l'interruption des activités de la compagnie « n'est que temporaire, le temps de repartir sur des bases plus solides ».

Pour elle, tout cela n'est que mensonge et mauvaise foi. Et si la compagnie a fait faillite, ce serait en fait faute de financements suffisants. Elle en veut pour preuve le fait que selon elle, le célèbre cabinet d'audit Ernst & Young, certifiait chaque année les comptes de l'entreprise.

Un rapport d'audit commandé en fin d'année par le ministère des Finances, confié aux cabinets congolais Cacoges et Rainbow et rendu public en février, met clairement en cause la gestion de l'entreprise en soulignant de possibles conflits d'intérêts avec certains partenaires, des anomalies dans les comptes, de nombreuses dépenses non justifiées, des charges d'exploitation exorbitantes, etc. La directrice générale d'ECAir Fatima Beyina Moussa répond à ces accusations au micro de RFI.

Un déficit abyssal, des centaines de salariés qui ne sont plus payés, des avions cloués au sol depuis le 10 octobre 2016. Voilà ce qui reste de la compagnie aérienne nationale du Congo Brazzaville, ECAir, lancée en grande pompe en 2011 et à grand renfort d'argent public, près de 500 millions d'euros.

