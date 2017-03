Cameroun: La collision entre une moto et un camion fait deux morts à Garoua

C'est ainsi que le corps du conducteur de moto a été remis aux membres de sa famille. Quant à celui de la jeune dame, Hélène Djourouda, mère d'une fillette d'un an, selon les déclarations du frère cadet de son époux, présent sur les lieux, ce n'est qu'aux environs de 20 h, après que son identité a été établie grâce aux pièces officielles retrouvées dans le porte-monnaie, qu'il sera remis à la famille. Le chauffeur du camion a été conduit au peloton routier motorisé et placé en garde à vue.

Le camion semi-remorque de marque Mercedes Benz, immatriculé NOTR405AA, propriété de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun (CNPE-Cameroun) est entré en collision avec une mototaxi ayant à son bord le conducteur, plus connu sous le sobriquet de « Colombo » résidant au quartier dit « Maire » et sa cliente.

C'est une scène horrible et insoutenable qu'ont vécu les habitants du quartier Katarko-Garoua vendredi 17 mars dernier. Alors que la majorité d'entre-eux, de croyance musulmane, s'apprêtaient à aller accomplir leur devoir religieux notamment la prière de 18 h, ils vivront en direct le choc mortel non loin de la salle de cinéma « Le Ribadou».

