Cameroun: Analyses en immunologie - Le coup de pouce japonais

« Avec cet équipement, nous avons élargi la gamme des analyses que nous pratiquons, limiter le nombre de tests que nous expédions à l'étranger pour expertise et faire des analyses plus complexes en termes de recherche », explique-t-elle.

« Les dons de cette nature nous permettent de maintenir les prix bas à l'ensemble de la population et d'élargir notre panel d'analyses, puisque notre institution se focalise à la fois sur la recherche et la prestation de services qu'elles offrent pour le diagnostic des pathologies », indique Suzanne Belinga.

Pour Suzanne Belinga, directeur général par intérim du CPC, ce geste du Japon est une autre bouffée d'oxygène pour relever les défis du centre qu'elle dirige et qui consiste entre autres à offrir aux Camerounais les analyses médicales abordables et de qualité.

A cette occasion, le ministre André Mama Fouda a salué l'excellence des relations entre les deux pays et réitéré la reconnaissance du Cameroun au Japon pour son soutien constant et multiforme qui contribue à l'amélioration de la santé des populations.

Il s'agit de mettre à la disposition des populations camerounaises des analyses médicales de pointe et fiables, faites sur place à Yaoundé. « Notre geste est une réponse aux besoins de santé humanitaire. Nous voulons réduire les risques de maladies infectieuses et les cancers », explique le diplomate japonais.

C'était en présence de l'ambassadeur de France, Gilles Thibault et du Pr Joseph Mbede, président du conseil d'administration du CPC. Ce don d'un montant d'environ 56 millions de F que le Japon met à la disposition de cette structure permettra d'acquérir un système ouvert et performant d'analyse multiplex en immunologie.

