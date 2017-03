Arrivés à la fin de leur mission en République du Congo, les attachés de défense près les ambassades d'Angola et de Chine au Congo, les colonels Samy Antonio et Zhao Hangbo, ont été respectivement nommés à titre exceptionnel, aux grades d'officier et de chevalier dans l'Ordre du mérite congolais par le président de la République Denis Sassou N'Guesso.

La cérémonie de remise des insignes de distinction s'est déroulée le samedi 18 mars, sous la coordination du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, en présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Angola au Congo et du 1er conseiller de l'ambassade de chine au Congo ; du Vice-amiral Secrétaire général du Conseil national de sécurité ; du général de division, chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC) et des officiers généraux.

Appréciant le geste, les deux promus ont reconnu que l'attention portée sur eux est un privilège. Et que cela est une marque de reconnaissance et de considération indéniable.

Pour le Congo, cette reconnaissance est un témoignage vivant inscrit parmi les insignes prouvant la vitalité des relations entre le Congo et les deux pays en général, les Forces armées congolaises et les armées angolaises et chinoises.