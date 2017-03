Un déficit abyssal, des centaines de salariés qui ne sont plus payés, des avions cloués au… Plus »

A la 75ème minute, Théorold Saboukoulou a donné l'avantage à Diables noirs d'une frappe imparable d'environ 35 mètres. Le match avait tellement de rebondissements si bien que la joie des Diablotins n'a duré longtemps. Deux minutes plus tard, Bercyl Obassi a égalisé pour As Otohô. (2-2) score final.

Les Diablotins n'ont pas pu glaner trois points dans un match qu'ils avaient pourtant amorcé tambour-battant avec à la clé plusieurs occasions de but non concrétisées dès le premier quart d'heure de la rencontre.

Les deux formations se sont séparées sur un score nul (2-2) lors du match les ayant opposées dans le cadre de la 14ème journée de la compétition. Un point de plus pour AS Otohô qui se maintient au sommet du classement provisoire.

