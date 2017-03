Ce que j'ai trouvé aberrant. Payer 1 790 euros pour assister au Forum c'est trop demander. On a préféré investir cet argent à Sédhiou pour payer les frais de voyage de la délégation du Cdes, aller y rencontrer les jeunes, les autorités et essayer de dénicher des opportunités d'investissements.

Le président Babacar Diagne du Conseil des entreprises du Sénégal préfère utiliser les 1790 euros, soit plus de 1 200 000 francs Cfa demandés pour l'accès au Forum de Genève, dans l'organisation d'un forum au Sud du Sénégal. «J'étais invité au Forum de Genève par l'Apix. Pour aller à Genève, on devait payer 1790 euros pour avoir accès au Forum sans compter les billets d'avion et les frais d'hébergement.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.