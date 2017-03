Burkina Faso: Forces de sécurité - Vers une nouvelle mutinerie policière?

Cette sortie a eu le mérite de susciter des applaudissements nourris dans la salle. Au fil des échanges, Seydou Wakilou se fera plus explicite, notamment lorsque le cas des policiers radiés en 2011 sera évoqué. Visiblement, l'UNAPOL a pris fait et cause pour ces derniers.

Ce sont là, à écouter le secrétaire général de ce syndicat, Seydou Wakilou, les seules antidotes contre les remous actuellement constatés çà et là dans les casernes de police. Et d'un air menaçant, le principal animateur du point de presse fera remarquer : «Nous avons les moyens de faire respecter notre plateforme. Mais nous n'allons pas dévoiler nos stratégies ici ».

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.