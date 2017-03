Cameroun: La cartographie unifiée pour un meilleur accompagnement des projets d'investissement

C'est l'objet du mémorandum d'entente signé le 16 mars dernier à Yaoundé entre l'Institut national de cartographie (INC) et le cabinet Rainbow Environment Consult, lequel acte, permet aussi l'évitement des conflits entre investisseurs et riverains.

Afin d'impliquer davantage les populations locales dans les projets de développement, le gouvernement camerounais, à travers ses structures agréées et partenaires, s'attèle à l'élaboration d'une méthode unifiée de cartographie participative.

C'est tout l'objet du mémorandum d'entente paraphé jeudi dernier à Yaoundé entre l'INC et Rainbow Environnement Consult, organe chargé de la mise en œuvre de l'opération.

Le projet qui à en croire des estimations, pourraient s'élever à 20 milliards FCFA pour couvrir l'ensemble du pays, est financé par The International Land Tenure Facility (Etats-Unis).

Pour Mbota Elimbi le directeur général (Dg) de l'INC, la mise sur pied d'une méthode de cartographie unifiée, aidera à la reconnaissance des droits des populations riveraines sur les ressources utilisées.

« Il s'agit dans un premier temps, du consentement des populations sur les projets d'investissement, notamment les peuples autochtones. D'où la cartographie participative.

Depuis une vingtaine d'années, les cartes sont faites par différentes Ong, mais avec des méthodes différentes», a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : « Or c'est l'INC qui est le propriétaire de la cartographie. Avec une cartographie unifiée, nous accompagnerons mieux les investisseurs, et ferons en sorte que les cartes ne soient plus faites à l'encontre des populations locales ».

Pour Timothée Fometé le Dg de Rainbow, il sera question pour sa structure, de mettre à la disposition de l'INC, pour stockage, archivage et distribution, des cartes participatives au format numérique.

Lesquels documents selon lui, seraient conformes aux exigences du guide méthodologique, de même que des données de base et fichiers de formes collectés pour établissement.

Déjà l'an dernier à Yaoundé, le cabinet Rainbow Environment Consult, avait organisé un séminaire de trois jours sur la cartographie participative.

Modérés par le ministre Abouem à Tchoyi, des travaux auxquels avaient pris part plusieurs responsables municipaux, il en était ressorti qu'en l'absence d'une cartographie unifiée, il est difficile aujourd'hui au Cameroun, de déterminer avec exactitude, la frontière entre deux unités administratives, deux communes, deux villages ou deux quartiers. D'où selon les experts, des conflits de tous ordres observés çà et là.

Vivement alors qu'avec la venue d'une cartographie unifiée, soient résolus, les conflits entre riverains et investisseurs, la méconnaissance des frontières entre entités territoriales. Le tout, pour un meilleur accompagnement et suivi des projets d'investissement, ainsi que leur impact environnemental.