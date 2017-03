Déjà en février, alors qu'il recevait les vœux de nouvel An de ses collaborateurs, Jean Pierre Amougou Belinga dont le groupe de médias est pratiquement le seul à assurer sans aucun arriéré les salaires de ses personnels, a offert six voitures de service à autant de cadres du Groupe L'Anecdote, de même qu'il a acheté une voiture neuve tout terrain exclusivement dédiée aux reportages présidentiels.

Connu et reconnu comme un employeur soucieux du bien-être de ses employés, et homme d'une intégrité et probité irréprochable, Jean Pierre Amougou Belinga qui ignore toute barrière tribale, a déjà acheté une voiture neuve au nouveau Dp de son journal. Déjà, l'on confie que le traitement salarial mensuel de Xavier Messe, tutoiera le million de FCFA.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.