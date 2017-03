Ils étaient 70 à recevoir leurs chefs-d'œuvre vendredi dernier au Campus numérique francophone (Cnf) de Yaoundé, après un cursus académique en formations ouvertes à distance (Foad).

Inscrits depuis 2013 dans différentes filières dispensées via les Foad, 70 lauréats camerounais, ont reçu le 17 mars 2017 au Cnf de l'Auf à Yaoundé, leurs diplômes de fin d'études. A en croire le libellé des résultats, les récipiendaires somme toute de niveau Licence III, Master I et II professionnels, ont été instruits dans plusieurs disciplines.

Au nombre de celles-ci, l'on compte entre autre autres : Marketing et Vente parcours et Direction d'équipe, Droit international comparé de l'environnement, Administration des entreprises, Logistique et Transport, Science de la santé et l'environnement, Gestion des systèmes éducatifs.

A en croire André Alexandre Bell le responsable du Cnf de Yaoundé, « il s'agit pour les uns et les autres, de tirer avantage des facilités offertes ces jours, par les Tic, via les Smartphones, tablettes et autres, pour accéder à la connaissance, tout en poursuivant son travail ». Et d'ajouter que « cette grande fenêtre est ouverte à tous aujourd'hui, grâce aux formations ouvertes à distance qu'offre l'Auf ».

Les Foad, selon les spécialités, sont dispensées par diverses institutions universitaires couvertes par l'Auf, dont Madagascar, Cameroun, France, Canada, Burkina Faso, Maroc.

Rentrant dans le cadre de la nouvelle vision de l'Auf, les Foad, affirme-t-on, visent l'insertion socioprofessionnelle des diplômés, et permettent à ceux qui sont dans l'impossibilité de s'inscrire en présentiel dans une université, d'être abreuvés de connaissances.

La cérémonie, a aussi été l'occasion de voir le bureau exécutif de l'Association des diplômés des formations ouvertes à distance (Adifoad), être installé.

Chef de la cellule de Communication au ministère de l'Education de base, Marie Noëlle Etobé qui en est la présidente, a plaidé pour une reconnaissance des diplômés issus des Foad au sein de l'administration camerounaise, et au sein des universités.

Pour celle qui est désormais titulaire d'un Master II via les Foad, il est impératif de se mettre ensemble pour que les lauréats des Foad de l'Auf, ne subissent plus des tracasseries pour s'inscrire dans les universités camerounaises, ou encore qu'ils ne soient plus marginalisés dans les recrutements administratifs.

La prochaine vague d'inscriptions en Foad débute cette fin de mois de mars et, court jusqu'à fin mai. D'un coût minimum de 2000 euros (1,3 million FCFA) et d'une durée de huit mois, les Foad offertes par l'Auf, lesquelles sont d'une très grande crédibilité, ont l'avantage de laisser chaque étudiant, ménager son temps d'études à sa guise, tout en lui laissant le temps de vaquer tranquillement à ses occupations professionnelles.

Avec les Foad de l'Auf, terminé donc le temps de la belle excuse où, l'on se privait de connaissances universitaires faute de possibilité de s'inscrire physiquement dans une université.