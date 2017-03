Congo-Kinshasa: Accord en RDC - Vers une signature de l'arrangement particulier le 27 mars?

Ce mardi « il y a le travail en petits groupes, mercredi il y a la plénière, poursuit-il. Et le plus beau c'est que nous avons même, si vous êtes curieux pour le savoir, fixé la date de l'adoption solennelle finale et signature de l'arrangement particulier. C'est prévu pour lundi et vous êtes invités à être là, lundi à 11 heures. Ce sera en direct et avec solennité ».

Alors que les principales questions ne sont toujours pas réglées, ni le mode de désignation du Premier ministre, ni la question de l'attribution de la présidence de Conseil national de suivi de l'accord après la mort d'Etienne Tshisekedi, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Jean-Marc Kabund, a d'ailleurs claqué la porte, accusant la majorité de faire preuve de mauvaise foi et de multiplier les blocages pour permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir.

