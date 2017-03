Afrique: Le nouveau président de la CAF en tournée à Madagascar son île natale

Mais le football malgache peut tirer avantage de cette élection veut croire Jean-François Debon, directeur technique de la Fédération malagasy de football (FMF) : « Il est le président de l'Afrique, mais évidemment on va en profiter au maximum pour que nous ayons plus de formation, des techniciens qui vont atteindre un certain niveau, des équipes plus performantes tant sur le plan club que équipe nationale. C'est l'orgueil de toute la nation qui est là. Chacun va tout faire pour avoir de bons résultats que nous n'avons toujours pas eus jusqu'à maintenant ».

Présidents de club, coaches, sponsors, mais aussi députés, sénateurs, ministres, ils étaient une centaine lundi soir au Carlton d'Antananarivo pour féliciter l'enfant du pays. Parmi eux, Roger Kolo, vice-président du Sénat et ancien chef du gouvernement, gouvernement sous lequel Ahmad était ministre de la Pêche : « Le fait de le voir là, à la tête de cette immense institution est pour nous quelque chose de très encourageant. Et ça représente beaucoup, ne serait-ce que le fait que Madagascar soit connue au niveau international ».

