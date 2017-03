Sénégal: Les Africains invités à refuser l'uniformisation culturelle

Dakar — Le Pr de Lettres, Pape Massène Sène a invité la population africaine à profiter de l'espace francophone pour montrer ce dont elle est capable et éviter l'uniformisation culturelle.

M. Sène s'exprimait, lundi, lors de la célébration de la Journée de la francophonie par l'Association internationale des femmes de la francophonie du Sénégal.

Il intervenait sur le thème : "La Francophonie au Sénégal, de l'ambition des pères fondateurs aux défis de la mondialisation".

Parlant des "défis" de la Francophonie face à la mondialisation, Pr Sène a relevé un "risque d'uniformisation culturelle" en raison d'un "contexte où l'économie est en train de primer sur le reste".

Selon lui, le commerce mondial, les règles d'échanges sont régies par "des rapports de force".

"Nous avons besoin, en ce troisième millénaire, que l'on tienne compte de nous, même si, nous ne sommes pas puissants économiquement et cela c'est à travers la culture que nous pouvons l'avoir", a-t-il dit.

Pour lui, l'espace francophone permet au continent, dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle, "de dire et de montrer qui il est et ce dont il est capable".

Il a également soutenu que la francophonie, après avoir rassemblé un certain nombre d'Etats avec une bonne trajectoire politique, a besoin de relever le défi de l'intégration de la population francophone dans ses programmes.

Il est important que cette population "puisse réaliser un certain nombre d'activités appuyées, soutenues et financées par la francophonie et qui seront des priorités reconnues par les populations africaines elles-mêmes notamment les jeunes et les femmes", a t-il dit.

Pour Pape Massène Sène, les jeunes et les femmes ont besoin des programmes de formation, d'appui et d'accompagnement déployés par la francophonie afin de faire face aux crises économiques, d'accroître leur compétence et leur technicité et d'entrer dans l'entreprenariat actif.