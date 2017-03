Sénégal: Macky Sall - "La Suisse n'est pas impliquée dans les contrats d'exploration d'or au Sénégal"

En mai 2016, le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, annonçait qu'une deuxième usine d'or allait bientôt être lancée, après celle de Sabodala, dans l'est de Kédougou, région qui concentre l'essentiel des gisements découverts.

"Le combat sera avec nos partenaires du G20 et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)", a expliqué le président Sall. "Je pense que, dans les années à venir, les choses vont changer", a prophétisé le président sénégalais en visite officielle en suisse depuis dimanche.

"Il faut spécifier et situer la responsabilité de chaque acteur. Il appartient aux pays de veiller au respect de leurs intérêts et ceux des populations", a déclaré le président Sall.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.