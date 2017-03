Congo-Kinshasa: Bientôt les 3 mois du gouvernement Badibanga - Qu'en est-il des promesses faites devant le parlement ?

Le Premier Ministre Samy Badibanga a été nommé à la tête du gouvernement par le Président Joseph Kabila depuis le 22 décembre 2016. Jour pour jour, il a totalisé 4 mois, et son gouvernement totalisera 3 mois d'ici le 27 mars. Un gouvernement composé de soixante-sept membres.

«Lors de son investiture, le Premier Ministre Samy Badibanga a promis à son peuple la gratuité de la maternité alors que jusqu'ici rien n'a changé», a indiqué une dame lors d'un entretien à bâtons rompus avec la presse. Elle a également estimé que le gouvernement Badibanga n'a pas encore tenu parole. Il devrait, déjà, dans ces quelques mois, réaliser beaucoup de choses. Et d'ajouter: «aujourd'hui, aucune femme n'accouche gratuitement même dans les hôpitaux qui appartiennent à l'Etat alors qu'ailleurs les femmes accouchent sans frais exorbitants et cela se fait sans problème. Pourquoi en RDC on est loin de cette réalité ? Qu'est-ce qui fait que le gouvernement soit incapable et que l'accouchement soit toujours un casse-tête ?

Economie Selon un cambiste de la commune de Bandalugwa, le bilan du gouvernement Badibanga sur le plan économique est négatif. Car, le franc congolais perd de plus en plus sa valeur face au roi dollars. Il y a également le cas de faux billets qui ne cessent de mettre en conflit les acheteurs et les vendeurs. Les dirigeants devront, à cet effet, penser à des stratégies punitives de tous les auteurs de ces crimes.

Social Sur le plan social, Mme Charlotte, affirme que rien ne s'améliorer sur le plan social des congolais. «C'est tout le monde qui se lamente au marché suite à la hausse des prix de différentes denrées. L'Etat ne paye pas les fonctionnaires comme il se doit».

La population de Bandalungwa se plaint de toute la configuration politique et sociale actuelle qui ne permet pas au gouvernement de bien exercer ses belles ambitions et au peuple de s'épanouir.

Esther Ongasa om:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal'>Selon Claude Sady, un des membres influents de la CNJIC, a indiqué que le test du SIDA est gratuit. Il a instruit les jeunes étudiants en leur disant : "qu'il serait mieux de vivre connaissant son état que de vivre dans l'ignorance. Il vous permet de prendre des dispositions nécessaires pour se prévenir contre cette maladie, dont la finalité, si elle n'est pas bien gérée, est la mort brutale. Pour éviter le SIDA, il faut l'abstinence, la fidélité et le port du préservatif". Pour ce dernier cas, Claude Sady a démontré que "personne n'est allergique aux condoms. Seulement, il y a des organismes qui ne supportent pas de latex. En cas de retour, il faut consulter votre médecin qui vous dira quelle marque de prudence vous pouvez utiliser". Par ailleurs, il a insisté sur le fait que seuls qui sont incapables de s'abstenir peuvent utiliser cette méthode. En dehors de celle-ci, il a ajouté les contraceptifs qu'il faut utiliser avec souplesse. C'est après cette exhortation de Claude Sady que le dépistage avait démarré.