Ce sujet met à présent dos-à-dos les signataires de l'Accord du 18 octobre, le Front pour le Respect de la Constitution et, évidemment, le Rassemblement à qui revenait normalement ce poste. Et, par ailleurs, risque de devenir une véritable pierre d'achoppement.

Aux dires des sources bien investies dans les couloirs de la CENCO, avant d'accepter la proposition, les délégués de la Majorité ont eu quelques minutes pour contacter leur Autorité Morale car, la personne du président du Conseil des Sages du Rassemblement, un ancien haut cadre de la famille politique du Président Kabila, posait problème à leurs yeux. Malgré le quitus obtenu et l'adoption de la clause qui consacrait un tête-à-tête entre Kabila et Lumbi, la pilule semble difficile à avaler pour la mouvance présidentielle.

Alors que Mgr Utembi s'exprime à l'ONU, les échanges continuent à Kinshasa, au centre interdiocésain, sous la houlette de Fridolin Ambongo et d'autres prélats. Et, bien que cette semaine ait été annoncée comme celle de la fin des discussions directes, toutes les questions ne sont, jusque-là, pas réglées.

Le Number One de la CENCO va, ainsi, devoir éclairer la lanterne de ses interlocuteurs quant à la situation réelle qui prévaut tant au pays qu'au niveau du dialogue que pilote sa structure depuis le 8 octobre 2016. L'Abbé Donatien Nshole, Secrétaire Général de la CENCO, Marie-Madeleine Kalala et She Okitundu, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères font aussi partie de la délégation qui a atterri à New York dans la soirée du dimanche 19 mars 2017.

