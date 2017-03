Congo-Kinshasa: La population tenaillée par la crise économique

Dans une interview réalisée hier au marché de l'Université Pédagogique Nationale par les journalistes de La Prospérité, les kinois ont fait savoir leur mécontentement face à la crise à la quelle la RDC fait face. Cette situation semble très difficile pour plusieurs commerçants ainsi que travailleurs des entreprises privées.

"Je suis Ruth Mbiwa, cette situation de crise économique que traverse le pays est décourageant. Dans le sens où nous qui travaillons dans des entreprises privées, nous n'avons pas des salaires précis à la fin de chaque mois, nous bénéficions par contre de prime en fonction de la qualité de notre travail", a-t-elle confié.

Et de poursuivre : " c'est ainsi que depuis la décote du FC sur le marché, les entreprises ont pris des résolutions difficiles à endurer contre les employés.

Moi, particulièrement, j'avais à la fin de chaque mois un revenu l'équivalent de 120$US sans autres avantages. Mais depuis que le FC a périclité, je reçois désormais l'équivalent de 80 dollar ". "Je commence le boulot à 7 heures pour finir à 21 heures.

Quelle souffrance ! Ce qui prouve combien le Gouvernement ne tient pas compte de la situation sociale de la population. Et ceci ne m'obligera pas à lâcher car, pour l'instant je n'ai aucun endroit permanant où je peux travailler et gagner plus.

Tout ce qu'on a eu à étudier à l'université nous ne l'exploitons pas par manque des sociétés à intégrer. En dépit de tout cela, j'ose croire que si pas aujourd'hui ou demain, la RDC finira par redorer son image et donner de la valeur à la nation congolaise ", conclut-elle.

Pour sa part, Roger Bita, un commerçant au marché de l'UPN, a déclaré : " je ne vois pas pourquoi cette crise s'accélère du jour le jour, même au niveau des entreprises publiques, à l'instar de la Snel et la Régideso, où ce dernier temps, l'on enregistre une augmentation exagéré des factures, ce qui étonne et pousse à se demander si l'Etat congolais accepte ce genre des difficultés en défaveur de la population congolaise. L'Etat doit contribuer au bien-être de la population, et non au malheur de celle-ci ".