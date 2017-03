Congo-Kinshasa: Valse diplomatique !

opinion

Incroyable, mais vrai. L'information, telle qu'elle a été livrée et répandue comme une drainée de poudre, a l'effet d'une bombe. Sinon, qu'elle est de nature à intriguer, tant, l'on ne sait plus ce qui va advenir dans la suite de temps.

En effet, alors qu'on s'attendait, incessamment- les efforts étant engagés- à la conclusion des arrangements particuliers aux discussions directes qui se tiennent au Centre Interdiocésain, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. En réaction probablement à la résolution de la session de la SADC tenue à Swaziland, invitant l'opposition à présenter une liste au Président de la République pour la nomination d'un Premier Ministre, Jean- Marc Kabund-a-Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS, a claqué, hier, la porte de ces assises. S'est-il retiré proprio mutu pour exprimer un simple mécontentement ou est-ce avec le consentement de toute la direction de son parti ? Est-ce par sottes d'humeurs ou l'a-t-il fait définitivement et auquel cas l'on dirait qu'il a assené un véritable coup de sabot à cette architecture ? N'est-ce pas que celle-ci devait normalement conduire à la mise en place d'une transition pacifique, en vue des élections à fin décembre 2017 ? Tout porte à croire que si telle est la position de tous à l'UDPS, ce parti vient de prendre à contre pied toutes les stratégies développées du côté de la Majorité présidentielle.

Par ailleurs, l'UDPS ne vient-elle pas d'offrir sur un plateau d'or le vœu longtemps caressé par la Majorité présidentielle, celui de voir rapidement les Evêques mettre un terme à leur mission de bons offices ? Pendant que les commentaires vont bon train dans tous les milieux à Kinshasa, et partout, à l'intérieur du pays, le véritable enjeu, en ce moment, se trouve focalisé à New-York, aux Etats-Unis, où les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies tablent, aujourd'hui, sur la situation en République Démocratique du Congo. Ces derniers ont inscrit à leur programme que soit entendu Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani et président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, spécialement invité.

C'est parce que son institution accomplit la mission de bons offices dans les discussions directes entre acteurs politiques Congolais. Que dira-t-il après que les fils de l'homme au Congo-Kinshasa refusent de regarder dans la même direction ? Sera-t-il tenté d'inviter les membres du Conseil de sécurité à contraindre les parties par une résolution contraignante pour les amener à signer les arrangements particuliers et mettre en application l'Accord du 31 décembre 2016, en ce qu'il prévoit une transition ? Va-t-il, par devant le Conseil, jeter l'éponge, pour que soit mis en place un autre facilitateur ? Ce sont là des lancinantes questions qui appellent l'attention, à la fois du Gouvernement, du Rassemblement et des autres forces politiques de l'opposition ainsi que du peuple congolais, en général. Sur place, Marcel Utembi n'y sera pas pourtant seul. Est enregistrée une valse diplomatique. Non à la manière des ambassadeurs qui viennent présenter leur lettre de créance au Chef de l'Etat, mais ce sont plutôt quelques officiels congolais qui y ont effectué un déplacement.

Au siège des Nations Unies à New-York, il y a d'abord She Okitundu, Ministre congolais des Affaires étrangères. Il doit lui aussi présenter la position officielle du Gouvernement de la République, notamment, sur l'évolution des travaux qui se déroulent au Centre Interdiocésain à Kinshasa ; les avancées en termes des opérations liées au processus d'enrôlement des électeurs ; les avancées dans la protection des droits humains et la lutte contre les violences sexuelles et, enfin, c'est certain, la problématique du renouvellement du mandat de la Monusco. Par ailleurs, il est signalé une forte délégation des membres du Gouvernement, dont M. Lambert Mende, Ministre de la Communication et Médias. Mais aussi, Mme Madeleine Kalala, pour le compte de la société civile. Ce qu'il faut attendre, au finish, c'est la résolution du Conseil de sécurité.