Congo-Kinshasa: Pour mettre fin à la crise économique - INBTP - Les étudiants en appelle à la bonne volonté politique

Depuis plusieurs mois, la vie en RD. Congo se détériore. Les prix sur le marché ont pris de l'ascenseur. A la base, la dépréciation du Franc congolais au profit du roi dollar. Cette situation ne laisse indifférent aucun congolais. Que faire face à cette crise économique qui frappe de plein fouet les ménages congolais?

C'est à cette question que les étudiants de l'Institut National de Bâtiments et des Travaux publics ont répondu ce lundi, 20 mars 2017. Selon eux, la crise est liée au manque d'application de l'Accord du 31 décembre 2016, dit, de la Saint Sylvestre. C'était prévisible, disent-ils. La mauvaise foi des hommes politiques conduit plusieurs personnes à vivre une situation difficile, notamment la faim, l'insécurité... A l'Accord, il faut y adjoindre le rapatriement de la dépouille du Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba. En scientifiques, ils ont proposé des solutions durables, susceptibles d'être mises en œuvre pour sauver les vies. Il s'agit notamment, de "la volonté politique".

L'Accord du Centre Interdiocésain de Kinshasa avait pour mérite de baliser le chemin qui conduirait aux élections paisibles, transparentes et apaisées. Cependant, il reste en souffrance d'être appliqué. Par manque de volonté politique, les blocages se multiplient. En lieu et place d'avancer pour trouver un compromis, les choses se referment. Des exigences et des divisions élisent domicile. Face à cette cacophonie, les étudiants en tant que membres de la société civile appellent à la prise de conscience et de mettre l'intérêt commun au centre de tout et en ayant l'amour du peuple qu'ils prétendent défendre. Ils se joints aux appels de Mgr Marcel Utembi qui invitait les politiciens à avoir pitié du peuple qui souffre et de Léon Kengo qui parlait de la misère qui s'empire.

François Kalembwe, étudiant en G2, a fait savoir qu'il n'y a pas de politique sans économie et que s'il arrive que la politique soit malade, l'économie sera affectée. Il estime que "le nouveau gouvernement pourrait diminuer la tension. Actuellement, la vie sociale deviendra de plus en plus insupportable. Et cela poussera la population a manifesté et à recourir à la violence".

Une autre raison à la base de la crise, c'est le non rapatriement du corps de Tshisekedi qui traine à l'étranger, et pourtant, il a son pays pour lequel il a milité toute sa vie pour le bien-être. Les étudiants sont mécontents de la politisation des funérailles d'un rand homme comme Tshisekedi au point que les congolais se demandent s'il sera honoré dignement.

Dépistage volontaire

Selon Claude Sady, un des membres influents de la CNJIC, a indiqué que le test du SIDA est gratuit. Il a instruit les jeunes étudiants en leur disant : "qu'il serait mieux de vivre connaissant son état que de vivre dans l'ignorance. Il vous permet de prendre des dispositions nécessaires pour se prévenir contre cette maladie, dont la finalité, si elle n'est pas bien gérée, est la mort brutale. Pour éviter le SIDA, il faut l'abstinence, la fidélité et le port du préservatif". Pour ce dernier cas, Claude Sady a démontré que "personne n'est allergique aux condoms. Seulement, il y a des organismes qui ne supportent pas de latex. En cas de retour, il faut consulter votre médecin qui vous dira quelle marque de prudence vous pouvez utiliser". Par ailleurs, il a insisté sur le fait que seuls qui sont incapables de s'abstenir peuvent utiliser cette méthode. En dehors de celle-ci, il a ajouté les contraceptifs qu'il faut utiliser avec souplesse. C'est après cette exhortation de Claude Sady que le dépistage avait démarré.