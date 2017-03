Le rendez-vous est pris pour aujourd'hui, mardi 21 mars 2017. Et, la clôture est, quant à elle, programmée pour demain mercredi. Les jeunes de la Ville-Province de Kinshasa sont tous conviés.

En toile de fond de ces assises figurera la problématique de l'intégration des jeunes dans la gestion du destin du pays durant cette période de transition que vit le Congo-Kinshasa. «Encore une transition en RDC. Quelle place pour les jeunes ?» Voilà, en bref, le grand thème. "Le conclave de la jeunesse congolaise a pour cible les leaders issus des grandes plateformes et mouvements des jeunes. Il se tiendra à Kinshasa mercredi 22 mars 2017 au siège du Conseil National de Jeunesse ", confie un des organisateurs. C'est au siège du Conseil National de la jeunesse " C.N.J " situé à Kalamu, aux alentours du Boulevard Sendwe.

Plus de la moitié de la population active en RDC est jeune, ce groupe marginalisé, détenteur des droits constate que le pouvoir public passe outre son avenir. Or, une nation maîtresse de son destin se préoccupe de sa jeunesse, lâche le comité organisateur de cette activité. " Le contexte sociopolitique actuel de notre pays démontre que les jeunes sont donc à la croisée des chemins, des interrogations sur leur propre avenir et de questionnement sur le vrai combat des politiques. Nous référant à la résolution 2250 du 9 décembre 2015, du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de notre analyse de la situation, il s'avère que la participation des jeunes aux instances de prise des décisions visant à trouver des solutions à la crise actuelle en RDC est la clé de voûte de tout bon départ ", confie-t-il. Constatant la faible représentation des jeunes au dialogue de l'U.A. et leur absence totale à celui de la CENCO, les Leaders des grandes plateformes et mouvements des jeunes se décident d'organiser donc des discussions directes entre eux dans un conclave pour statuer sur la place de la jeunesse pendant et après cette nouvelle transition en RDC.

Par ailleurs, il sera aussi question d'analyser les actions à mener à court, moyen et long terme afin de faire participer la jeunesse congolaise au développement du pays. Tous les jeunes sont donc conviés.