"Mieux vaut prévenir que guérir", dit-on. Ce lundi, 20 mars 2017, les étudiants de l'Université Internationale Al Moustapha ont participé à la cérémonie de lancement officiel de la Campagne : "zéro grossesse non désirée, zéro IST, zéro Infection à VIH/SIDA".

C'était en présence de plusieurs autorités académiques et politico-administratives du pays ainsi que de Mme la Représentante de l'UNFPA en RD. Congo, Diane Keita. Cette campagne est organisée par la Confédération Nationale de la Jeunesse Islamique en RDC, CNJIC, grâce au financement de l'UNFPA, avec l'appui du gouvernement congolais. Elle vise la prévention de plusieurs maux issus des rapports sexuels, qui conduisent aux grossesses non désirées, aux infections sexuellement transmissibles ainsi qu'à l'infection à VIH/SIDA. Le milieu universitaire est très exposé. D'où, une mobilisation massive est importante.

En effet, longtemps abandonnés sans information dans le domaine de prévention des effets qui déciment la jeunesse, les étudiants de l'Université Internationale Al Moustapha ont été bénéficiaires d'une formation, à travers la campagne "zéro grossesse non désirée, zéro IST, zéro Infection à VIH/SIDA", sous financement de l'UNFPA. C'est pour être informé sur les techniques de planification familiale. L'Institution musulmane a connu une ambiance inhabituelle. Une journée qui a ébloui tous les apprenants. Ces derniers ont eu le privilège d'assister au rituel du déclenchement de cette campagne. Il était tripartite : d'abord, l'ouverture des activités, la Conférence, pour se terminer avec le dépistage volontaire du VIH/SIDA.

Ouverture des activités

Le go a été donné avec l'Hymne national. Quelques minutes plus tard, c'était la récitation de Doa et la lecture du saint coran par le Représentant de l'AIAC. Après la prière, est intervenu le mot de bienvenu du Secrétaire Général Académique de l'UIM, puis du mot de circonstance du Recteur. Mme la Bourgmestre de la Commune de Kasa-Vubu, le Directeur du PNSA, la Représentante de l'UNFPA, Mme le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté se sont succédés au podium. Il sied de retenir trois choses de toutes ces interventions : l'abstinence, l'utilisation des contraceptifs ainsi que la sensibilisation au dépistage volontaire. Outre le remerciement des uns et des autres, il y a eu l'invitation à vulgariser le message appris. La photo de famille a sanctionné la clôture de cette séquence.

Conférence

Après la partie officielle, les étudiants et les éducateurs se sont retrouvés devant le bâtiment administratif, pour les échanges. Trois sujets ont été développés. Il s'agit du "pourquoi la Campagne zéro grossesse non désirée, zéro IST, zéro Sida" ; la Contraception et prévention du VIH pris sous un double angle : du point de vue de l'ISLAM d'une part, et la physiopathologie d'autre part. Et, enfin, la problématique des Grossesses non désirées, des IST et Infection à VIH/SIDA dans la capture dividende démographique. Ils ont été développés respectivement par Issa Lokushe et Sheikh Asumani Mulondelwa. Le tout sous la modération de Jean-Claude Sady.

Dépistage volontaire

Selon Claude Sady, un des membres influents de la CNJIC, a indiqué que le test du SIDA est gratuit. Il a instruit les jeunes étudiants en leur disant : "qu'il serait mieux de vivre connaissant son état que de vivre dans l'ignorance. Il vous permet de prendre des dispositions nécessaires pour se prévenir contre cette maladie, dont la finalité, si elle n'est pas bien gérée, est la mort brutale. Pour éviter le SIDA, il faut l'abstinence, la fidélité et le port du préservatif". Pour ce dernier cas, Claude Sady a démontré que "personne n'est allergique aux condoms. Seulement, il y a des organismes qui ne supportent pas de latex. En cas de retour, il faut consulter votre médecin qui vous dira quelle marque de prudence vous pouvez utiliser". Par ailleurs, il a insisté sur le fait que seuls qui sont incapables de s'abstenir peuvent utiliser cette méthode. En dehors de celle-ci, il a ajouté les contraceptifs qu'il faut utiliser avec souplesse. C'est après cette exhortation de Claude Sady que le dépistage avait démarré.