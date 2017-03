Cote d'Ivoire: Séminaire bilan du hadj 2016 - Les acteurs pour la révision de la politique de financement

La politique actuelle du financement du hadj ne souffre pas totalement d'irrégularité.

Mais, elle soit être amélioré à l'effet d'échapper aux aléas de tension de trésorerie qui grippent souvent le processus du pèlerinage. Mieux, la question du préfinancement des activités de ce cinquième pilier de l'Islam doit également être revisitée. Ce, pour éviter des retards dans l'accomplissement de certaines tâches. Les gestionnaires du hadj ont suggéré d'être accompagnés par un établissement qui va préfinancer ; quitte à rentrer dans ses fonds, une fois que les pèlerins finiront de payer leurs frais d'inscription.

C'est une des résolutions du séminaire bilan du hadj 2016 qui s'est tenu du 18 au 19 mars à l'espace Ccrae- Uemoa au Plateau. Et ce, en présence de l'Ambassadeur et du Consul général de la Côte d'Ivoire près le Royaume d'Arabie Saoudite, respectivement, Touré Vazoumana et Dr Cissé Abdul Karim, venus spécialement pour se séminaire. Qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Durant deux jours, les participants ont réfléchi sur le thème « Quels ajustements pour une amélioration continue du hadj ? ».

Pour le compte de la Direction générale, plusieurs recommandations ont été faites. Il s'agit entre autres de proposer à court terme la mise en place d'un guichet unique décentralisé pour toutes les opérations d'inscription du hadj ; la collecte des dossiers des encadreurs du commissariat du hadj juste après la proclamation des résultats de test de leur sélection ; inviter les organisations privées du hadj à se regrouper en vue de mutualiser leurs activités d'encadrement, la proposition pour l'édition 2018 un mécanisme permettant à l'Etat de renforcer son appui à travers une subvention aux opérateurs privés méritants. S'y ajoute l'appropriation des outils des gestions des pèlerins dans le système électronique et la connexion au système d'inscription électronique des operateurs privés au système central de la Direction générale des Cultes.

Au niveau du Commissariat du hadj, les séminaristes ont plaidé pour la dotation du commissariat en personnes ressources et équipements suffisants ; la programmation des séances d'information et de sensibilisation des communautés relativement à l'édition 2017 du hadj à partir du 25 mars prochain. Et envisager à court terme le transfert des opérations de départ et de retour des pèlerins voyageant par vol régulier à l'aé- rogare du sud (sis à aéroport internationational Félix Houphouët-Boigny). Et ce, dans le souci de désengorger l'aéroport international Félix HB et une meilleure prise en charge des pèlerins. Les organisateurs privés du hadj n'ont été oubliés.

En effet, il a été recommandé d'étendre la durée de validité de leurs agréments à trois (3) années consécutives, l'octroi des visas organisateurs aux operateurs privés conformément à la convention et l'amélioration du mécanisme délivrance des visas et cartes d'organisateurs. A cela s'ajoute le renforcement, dans les meilleurs délais, la dynamique de rétrocession du hadj aux opérateurs privés. Pour le compte du Consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah, les acteurs du hadj, il a été retenu l'appropriation du cadre institutionnel, juridique de l'organisation du pèlerinage à la Mecque (Convention qui lie la Côte d'Ivoire à l'Arabie Saoudite) ; la planification des opérations à travers une gestion efficaces du temps et la conception de la politique générale de la participation de la Côte d'Ivoire au pèlerinage à travers le système de gestion électronique mis en œuvre par le Royaume d'Arabie Saoudite.

Le directeur général adjoint de l'Administration du territoire, Bayo Ibrahima, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, s'est félicité de la qualité des travaux et de la pertinence des différentes recommandations. Lesquelles, pour lui, permettront d'améliorer davantage l'organisation du hadj. « On peut toujours mieux faire » quel doit être a relevé M. Bayo le leitmotiv du hadj. Le directeur général des Cultes, Messamba Bamba a affirmé que le hadj 2016 est jugé "satisfait". « (... )

La Côte d'Ivoire est citée en exemple dans la sous-région en termes de performance dans l'organisation du hadj. Mais nous ne dormons pas sous nos lauriers » a-t-il signifié. Pré- cisant que les différentes recommandations issues de ce séminaire doivent être appliquées pour une amé- lioration continue des prochaines éditions du hadj, notamment celle de 2017. Quant au Consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah, Dr Cissé Abdul Karim, il a invité tous les acteurs à s'approprier le contenu de la réglementation qui lie le pays au Royaume d'Arabie Saoudite. Il a souhaité que la politique de financement du hadj soit revisitée pour le bonheur des gestionnaires du pèlerinage.