Cote d'Ivoire: Forum Economique Mondial (WEF) 2017 - Abdourahmane Cissé parmi les 100 jeunes leaders

L a Côte d'Ivoire honorée. Le travail d'un de ses fils est reconnu audelà des frontières nationales.

Le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Abdourahmane Cissé, vient en effet d'être retenu dans l'édition 2017 de la liste des jeunes leaders mondiaux «Young Global Leaders 2017» établie par le « World Economic Forum » (Forum économique mondial) de Davos. Une distinction prestigieuse qui n'a échu qu'à 100 personnes à travers le monde en 2017, contre 121 en 2016. Abdourahmane Cissé est Né le 06 août 1981, en Côte d'Ivoire. Il est Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris, France et de l'institut français du Pétrole. Ancien trader pour Goldman Sachs, il est devenu en 2013, à 32 ans, le plus jeune membre du gouvernement. Les lauréats en Afrique sont au nombre de quinze (13 en Afrique Subsaharienne et 2 en Afrique du Nord) dont quatre Kenyans, trois Sud-Africains, deux Nigérianes, un Ivoirien, un Sénégalais, une Zimbabwéenne, une Botswanaise, une Tunisienne et un Marocain.

Le forum sélectionne chaque année, des hommes et des femmes de moins de 40 ans, socialement engagés, entrepreneurs du secteur privé ou du secteur public qui apportent des solutions novatrices aux problèmes de leur temps. Ces jeunes leaders, au-delà d'apporter une contribution exceptionnelle à la société dans leurs pays et domaines respectifs, repoussent les frontières et repensent le monde qui les entoure. Audacieux et orientés vers l'action, les "Young Global Leaders" doivent s'engager pendant cinq ans à donner de leur temps et à utiliser leurs compétences collectives pour impacter positivement des organisations publiques ou privées, et la société civile dans le monde.Ils sont désignés suivant un processus de nominations motivées, puis évalués à plusieurs niveaux selon des critères de sélection rigoureux n'acceptant que les meilleurs d'entre eux : ceux qui ont déjà démontré leur engagement à servir la société dans son ensemble. L

La communauté des YGLs offre à ses membres, un réseau de pairs qui les incite à être de meilleurs leaders dans leur vie personnelle et professionnelle. C'est un système de soutien qui interroge et pousse constamment ses membres à en faire plus.La communauté des jeunes leaders du Forum Economique Mondial a trois objectifs principaux : construire une communauté globale et diversifiée de pairs qui s'engagent à rechercher et proposer des solutions novatrices aux problèmes auxquels l'humanité est confrontée ; transformer la prochaine génération de leaders des secteurs public, privé et de la société civile à travers des expériences qui renforcent les connaissances ; et impacter positivement la société par des initiatives liées aux défis spécifiques identifiés.

De 1993 à 2003, avant la création du programme des « Young Global Leaders » (YGLs) du Forum Economique Mondial, on parlait de la communauté des "Global Leaders for Tomorrow", (GLTs) au sein de laquelle Tidjane Thiam avait été nommé en 1998. A ce jour, excepté Thiam (actuel directeur général de Credit Suisse), seuls 3 autres Ivoiriens ont reçu des distinctions du Forum Economique Mondial en 2010, 2013 et 2017.