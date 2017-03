Cote d'Ivoire: Organisation internationale du cacao - Ally Coulibaly et Luis Valverde signent l'accord de siège révisé

La signature de l'Accord de siège révisé entre la République de Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale du Cacao s'est déroulée sous les auspices du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger a, au nom du gouvernement tout entier, renouvelé l'engagement de la Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour que l'ICCO puisse bénéficier des meilleures conditions possibles pour s'acquitter de sa mission, essentielle pour tous les pays producteurs de cacao. Le président de l'ICCO a salué la signature de cet accord avant de présenter son organisation qui comprend 51 membres dont 21 exportateurs et 30 importateurs.

La signature de convention a été matérialisée par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Ally Coulibaly, et le président du Conseil international du Cacao, Luis Valverde. « Il s'agit d'un retour à la maison que nous saluons », a commenté le ministre Ally Coulibaly. Il a expliqué que cet accord vient remplacer celui du 22 novembre 2002 qui permettra à l'ICCO de mieux remplir sa mission dans la mesure où il précise et renforce les privilèges et immunités dévolus à l'Organisation internationale du Cacao.

