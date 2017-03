Et après ce passage d'une lourde délégation du staff technique du CNaPS Sport, volià que Njiva vint prendre le relais sans nul doute pour la bonne cause car pour espérer se maintenir en Ligue 1, Montpellier doit abattre toutes ses cartouches notamment une balle de 9mm. 9 comme le poste fétiche de Njiva.

Et même s'il ne s'agit que d'un test, on est presque sûr qu'un accord sera vite trouvé grâce à ce partenariat que le DG de la CNaPS, Arizaka Raoul Rabeko, a obtenu avec Montpellier Hérault SC. Un partenariat qui a justement permis à quelques membres du staff technique du club de suivre un stage de plusieurs jours pour être au parfum de la méthode maison du club montpelliérain. C'est-à-dire le B.A. BA d'une vie professionnelle dans un club de football de haut niveau.

