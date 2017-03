Madagascar: Wawa et son salegy - A la conquête de l'Afrique !

Pour Wawa, il n'y a eu et n'y aura que le salegy. Suivre la tendance musicale du moment ? Très peu pour lui.

Le chanteur ambitionne d'ailleurs de faire connaître son rythme de prédilection dans tout le Continent africain. Un défi de taille que celui qui met à chaque fois l'ambiance à 400 volts n'a pas peur de relever. Il se donne les moyens pour réussir et atteindre son objectif. En témoignent ses nombreuses et récentes collaborations avec cette artiste franco-portugaise Luyannah ou encore cet artiste mahorais Big Ali. Dernièrement, Wawa s'est donc rendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Non pour une tournée artistique mais pour une collaboration avec le célébrissime Serge Beynaud, poids lourd du coupé décalé. Les deux artistes travaillent ensemble sur une nouvelle chanson : un salegy. Un titre que les inconditionnels de Wawa et les amoureux de salegy découvriront très prochainement en live, à Madagascar lors du festival Somaroho qui aura lieu à Nosy Be du 2 au 6 août prochain. En attendant, Wawa effectuera sa tournée nationale et dans la zone de l'Océan Indien.

Calendrier de la tournée :

24 et 25 mars : Comores

1er et 2 avril : Anjouan

8 au 16 avril : La Réunion

17 avril (Lundi de Pâques) : Coliseum Antsonjombe, avec de nombreux artistes malgaches de renom comme Black Nadia, Shyn, Khélène, Ajah'reo, Big Mj, Martiora Freedom... Il s'agit d'un grand live organisé par Wawa Production et verra l'utilisation de la sonorisation Wawa, l'un des matériels de sonorisation les plus puissants et de qualité d'Afrique.