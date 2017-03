Madagascar: Hausse générale des prix du riz - Les consommateurs à bout de nerfs !

Subsister, c'est le mot qui décrit le mieux le quotidien de nombreux Malgaches actuellement. Une vie difficile où il n'est plus question de se projeter vers le futur mais de « vivre au jour le jour ». Et la hausse des prix de la denrée principale, le riz, enregistrée partout dans la Grande Île ne fait qu'empirer la situation. En effet, les prix du kilogramme vont de 1800 ar à 1950 ar dans la capitale. Une « exagération » de la part des détaillants et des collecteurs selon Lanto, une habitante du quartier d'Isotry. Par ailleurs, cette hausse des prix commence à la base, dans les districts producteurs comme Marovoay où le « kapoaka » atteint « 750 Ariary ». Un record... ou plutôt un « paradoxe » pour les habitants dudit district qui pourtant est communément connu comme étant le « grenier à Riz de Madagascar ».

