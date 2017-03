Madagascar: Election présidentielle française - A un mois du premier tour

Aucun sujet majeur n'a émergé dans l'actualité nationale, hier. Ceux qui ont essayé de décrypter les nouvelles sont restés leur faim.

Le président qui se prépare pour son voyage officiel en Chine, les suites du passage d'Enawo ou la poursuite des vindictes populaires n'étonnent plus. Le pays baigne dans la sinistrose qui ne l'a plus quitté depuis le début de l'année. C'est donc la campagne des présidentielles françaises qui est susceptible d'intéresser les observateurs.

Une frange importante de l'opinion malgache suit avec curiosité les nombreuses péripéties de cette course à l'Elysée. C'est une présidentielle différente de toutes celles qui ont eu lieu depuis le début de la Ve République. Les schémas classiques ont été faussés après l'apparent effondrement des partis traditionnels. La droite qui avait un champion programmé pour la victoire après son score écrasant à la primaire a vacillé après le «Pénélope gate ». Celui qu'on voyait déjà président de la République n'a pas ployé sous les critiques et a tenu bon, mais sa côte a beaucoup baissé. La gauche n'est pas en meilleur état. Sa division handicape gravement Benoit Hamon, le large vainqueur de la primaire socialiste.

Ce dernier peine à décoller dans les sondages. Il est presque dépassé par Jean Luc Mélanchon, le candidat du parti de gauche Celui qui représente la France insoumise a remporté un grand succès samedi dernier avec sa marche pour la VIème république. Ce sont les deux nouvelles figures de la politique française, Marine Lepen et Emmanuel Macron qui font pour le moment la course en tête. La première a conquis une partie importante de l'électorat de droite, en rassemblant de nombreux adeptes du vote protestataire.

Elle a réussi à faire oublier les outrances des militants purs et durs du FN et présente l'image rassurante de la mère de famille. Le second est l'homme nouveau du paysage politique français. Ses propositions séduisent de nombreux Français, de droite, de gauche et du centre. On le voit affronter Marine Lepen au second tour. Le premier grand débat qui a apposé les cinq favoris de cette élection présidentielle, hier soir, a été suivi par des millions de téléspectateurs et a répondu à l'attente de tous. Il a permis de clarifier les positions des candidats. La campagne est maintenant bien lancée à un peu plus d'un mois du premier tour de cette élection présidentielle.