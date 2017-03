Madagascar: Présidence FMF - Raoul et Stanislas pressentis

L'élection d'Ahmad à la tête de la Confédération Africaine de Football (CAF) laisse un vide à la tête de la Fédération malgache de football (FMF). La course est désormais ouverte au 28e Rue de Russie à Isoraka.

La victoire d'Ahmad à la présidence de la CAF ne cesse d'alimenter les débats. Hier encore, il a rencontré tous les acteurs du football malgache et du sport en général à l'Hôtel Carlton. Une occasion pour le numéro Un du ballon rond africain de rencontrer ses anciens collaborateurs avant de s'envoler pour le Caire pour rejoindre son nouveau fauteuil.

Si on se réfère au calendrier électoral de la FMF, l'assemblée générale élective se déroulera en 2018. Et selon le statut, c'est le premier vice-président qui prend le relais. Mais à l'allure où vont les choses, les tractations ont déjà commencé. Les éventuelles candidatures devraient se prononcer sous peu. Quelques-uns s'y voient déjà mais en silence. Qui serait le mieux placé pour prendre le relais et à relever le défi ? Les candidats potentiels ne manquent pas surtout ceux des membres du comité exécutif. Le nom de l'actuel Secrétaire général Stanislas Rakotomalala figure parmi les prétendants les mieux classés. Dès sa nomination à ce poste, ce jeune passionné de sports et des sports collectifs en particulier a toujours évoqué vouloir mettre à contribution son savoir-faire envers le football.

Revanchard. Un autre candidat potentiel et non des moindres, Raoul Arizaka Rabekoto, le Directeur Général de la CNaPS et membre du Comité Exécutif de la FMF en tant que second vice-président. Ce dernier soucieux de laisser un héritage en faveur des générations futures et très connu pour son investissement dans le sport espère tenir sa revanche battue en 2010 par Ahmad. Madagascar maintenant au sommet de l'Afrique footballistique se doit d'anticiper les élections d'un nouveau président de la Fédération et créer une nouvelle dynamique.

Il est temps de donner un visage nouveau pour assurer un avenir plus radieux et plus méritant pour le foot. La FMF se doit de donner l'exemple et envisager rapidement des élections après des années de stagnation. Le futur locataire de la Maison du Football à Russie devrait être élu logiquement sous 30 jours et non pas jouer les prolongations. L'assemblée générale ordinaire du 25 mars prochain est décisive pour la suite de la situation. En attendant cette date fatidique, d'autres candidats pourront se prononcer !