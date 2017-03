Madagascar: Affaire Rehavana Michel - Réouverture du dossier

Tournure tribale. L'on remarque toutefois que cette affaire risque de prendre une tournure tribale. Les « Zanak'i Toliara » refuseraient que leurs fils soient de nouveau incarcérés à Antananarivo. C'est ce qui aurait été évoqué durant la rencontre entre les familles des policiers, les élus et les « Olobe » de Toliara. Faut-il rappeler que 5 policiers soupçonnés d'avoir participé au lynchage du Premier Substitut du Procureur du Tribunal de première instance de Toliara ont déjà été incarcérés à la maison de force de Tsiafahy. Certains d'entre eux sont restés cinq ans en prison sans avoir été jugés. Actuellement, ils ont tous recouvré la liberté. Cinq ans après les faits, cette affaire n'a pas encore été jugée. Pendant un moment, les proches de Rehavana Michel ont accusé le Ministère de la Justice d'avoir bloqué le dossier. En tout cas, cette réouverture d'enquête risque d'alimenter davantage les brouilles entre la Justice et la Police. A suivre.

