Madagascar: Remaniement du bureau permanent - Honoré Rakotomanana en mauvaise posture

Démission. Or, si le président actuel est candidat à sa propre succession, l'article 46 alinéa 2 stipule que « dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau président ». Toujours est-il qu'en plus de la vacance de 60 jours consécutive à la démission du président candidat, il faudra compter au moins un mois pour la publication des résultats du premier tour et un mois également pour la proclamation officielle de l'issue du second tour. Sans oublier les 15 jours de campagne entre les deux tours. Faut-il rappeler aussi que Honoré Rakotomanana est un ancien collaborateur de l'amiral Didier Ratsiraka ce qui ne rassure pas du tout les hommes du locataire d'Iavoloha. Avec les élections présidentielles de 2018, il faudrait un homme sûr à ce poste-clé qu'est la présidence du Sénat.

Or, faut-il rappeler que les sénateurs issus du HVM ont déjà essayé de déstabiliser le président de la Chambre Haute mais cela a échoué. Cette fois-ci, si un remaniement général est adopté, ce serait une occasion en or pour ces élus du parti présidentiel de destituer de nouveau le président du sénat. Sans parler des autres sénateurs qui ne partagent pas les points de vue d'Honoré Rakotomanana.

