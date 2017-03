Madagascar: « Knowledge Fair » / Banque Mondiale - La persistance de la pauvreté et le volet éducation, au menu du premier jour

La pauvreté est, depuis des décennies, un problème majeur que Madagascar peine à résoudre.

La banque mondiale partagera ce jour et demain ses dernières recherches dans plusieurs domaines à Madagascar, notamment la pauvreté, la santé, l'éducation, l'agriculture, la gouvernance locale ou encore l'énergie. Ce sera dans le cadre d'un « Knowledge fair » qui débutera ce jour, dans les locaux de la Banque mondiale à Anosy et qui portera sur les réalités et les potentialités de Madagascar en matière de développement. Présenté sous forme de présentations, de discussions, d'expositions et autres animations, l'événement débutera, ce jour, par l'exploration de deux grands volets, à savoir la pauvreté, à aborder largement durant la matinée, à partir des résultats des enquêtes sur la variation de la fortune et persistance de la pauvreté à Madagascar ; et l'éducation, au centre des attentions durant l'après-midi.

Demain, d'autres volets majeurs seront au programme, notamment ceux de l'énergie et de la gouvernance locale. Sur le chapitre de l'énergie, le fiasco énergétique actuellement vécu à Madagascar sera, bien entendu, abordé ainsi que les possibilités d'amélioration de l'accès et de l'approvisionnement en électricité dans le pays.