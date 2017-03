Madagascar: CUA - Reprise de la démolition de la maison au-dessus du tunnel d'Ambanidia

Aucune négociation. Lalatiana Rakotondrazafy, une des membres du Conseil municipal a donné son avis par rapport à cette affaire. « La Commune ne devrait pas s'engluer dans cet engrenage dans la mesure où il s'agit d'une affaire familiale. Elle devrait observer uniquement les points qui sont conformes et non-conformes aux textes en vigueur », a-t-elle expliqué samedi dernier à Anosipatrana. « Il est clair que le terrain appartient bel et bien au propriétaire ; dans ce cas, sa situation reste régularisable », a-t-elle poursuivi. Justement concernant cette idée de régularisation, le DUD a été catégorique : « La CUA ne peut négocier, en aucun cas, les prescriptions d'urbanisme délivrées par le ministère en charge de l'Aménagement du Territoire.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.