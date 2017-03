Ile Maurice: Sinatambou - «La collecte des déchets ménagers coûte Rs 1,2 milliard par an»

Et la collecte des ordures ménagères coûte Rs 1,2 milliard annuellement», a indiqué Etienne Sinatambou. Il ajoute que «nous avons besoin de trouver une nouvelle approche et nous devons changer la façon dont les déchets sont traités».

Le ministre de l'Environnement et des Services civils intervenait lors de l'ouverture d'un atelier sur le Development of a strategy and action plan for Waste Management, à Port-Louis, mardi 21 mars. Il est d'avis qu'il nous faut une meilleure gestion des déchets à Maurice.

«Si les déchets continuent de croître et si on ne change pas notre comportement nous générerons 530 000 tonnes de déchets en l'an 2025... » Etienne Sinatambou tire la sonnette d'alarme.

