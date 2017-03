Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - Le 27 mars, fin des travaux

Depuis le jeudi 16 mars 2017, la Cenco a rouvert ces discussions dans l'espoir de parvenir le plus rapidement possible à conclure l'arrangement particulier, lequel va donner le go à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016.

L'on se rappelle qu'au terme des discussions marathon entre signataires et non signataires de l'accord de la cité de l'Union africaine, dit accord du 18 octobre parrainé par le Togolais Edem Kodjo, les parties conviées par la Cenco étaient parvenues à la signature le 31 décembre 2016 d'un accord politique censé ouvrir la voie à la tenue des élections en décembre 2017.

Le départ de la salle des discussions du secrétaire général de l'Udps, Jean-Marc Kabund, n'a pas empêché les délégués aux travaux du Centre interdiocésain d'avancer dans les discussions. Une lueur d'espoir est de plus en plus perceptible.

Au Centre interdiocésain où la Cenco travaille à la conclusion de l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre, c'est déjà le dernier virage. Plus rien ne devrait donc obstruer la voie qui mène à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon Mgr Fridolin Ambongo, qui a présidé lundi ces travaux, les délégués de la Majorité présidentielle et Rassemblement, se sont entendus pour boucler définitivement ces discussions directes le 27 mars prochain.

