Congo-Kinshasa: La RVF attend deux baliseurs « type affluent » pour le Lualaba et le fleuve Congo

communiqué de presse

Afin de pallier la difficulté liée à l'inaccessibilité de certains biefs du fleuve Congo, la Régie des voies fluviales (RVF) a passé une commande de baliseurs.

La Régie des voies fluviales (RVF) va acquérir deux baliseurs « type affluent » pour le Lualaba et le fleuve Congo. L'acquisition de ces baliseurs s'inscrit dans le cadre de l'exécution du Projet de transport multimodal (PTM).

C'est ce qu'annonce la Cellule d'exécution du projet de transport multimodal (CEPTM). L'acquisition de deux baliseurs « type affluent » au bénéfice de la RVF s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du Projet de transport multimodal dont la gestion est assurée par l'Unité de projet basée à Kinshasa (UPK). L'objectif est de renforcer la performance opérationnelle des entreprises publiques et améliorer leur gouvernance.

Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la CEPTM précise que la signature de contrat d'acquisition de ces baliseurs a eu lieu début mars. Ils seront fournis par la firme danoise Johs Gram - Hanssen.

« Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de transport multimodal financé par la Banque mondiale, l'Unité de projet basée à Kinshasa (UPK), annonce la signature depuis le 6 décembre 2016, du contrat avec la firme danoise Johs Gram - Hanssen, pour l'acquisition de deux baliseurs pour le bief supérieur du fleuve Congo (Lualaba), pour un montant de 4 962 500,00 USD », rapporte le document.

A travers ce contrat, ajoute le communiqué, la firme danoise s'engage à construire et assembler sur les sites, dans un délai de 15 mois, deux baliseurs « type affluent ». L'un pour l'axe Kindu-Ubundu dans les provinces du Maniema et de la Tshopo. L'autre pour l'axe Bukama - Kongolo, dans les provinces du Haut-Lomami et Tanganyika.

Utilités multiples

« Les bateaux seront construits au chantier naval de Johs au Danemark, puis acheminés pour être assemblés sur leurs sites de destination respectifs à Kindu et à Kongolo.

Ces deux sites d'assemblage sont connectés au réseau de voie ferrée, où un service de transport ferroviaire, assuré par la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) est disponible », précise la CEPTM.

Le communiqué précise qu'ils ont également, chacun en ce qui le concerne, un chantier naval dans un état dégradé mais recouvrable moyennant une réfection.

Le contrat signé avec la firme danoise contient également l'aspect de renforcement des capacités des utilisateurs pour le compte de la RVF.

A en croire les spécialistes, le Lualaba coule dans une direction générale du Sud vers le Nord de la RDC. Mais la navigation sur le bief Bukama-Kongolo est rendue difficile en toute saison par des courbures prononcées et de nombreux coudes.

Ces défauts conduisent, d'une part, à une importante limitation du tirant d'eau et rendent, d'autre part, difficile et même parfois dangereuse la manœuvre des traînes, du fait que certains bateaux s'inscrivent trop justement entre les bords trop serrés du chenal.

Sur ces biefs, « seule la traîne peut être pratiquée, car l'existence de nombreux écueils, bancs de sable et de gravier, qui en plusieurs endroits rendent le chenal étroit et sinueux, font que la poussée n'est pratiquement pas réalisable ».

D'autre part, affirment les experts, la violence du courant dans certaines passes nécessite de scinder le convoi en plusieurs endroits du bief.

A Kindu, le fleuve redevient navigable sur un parcours de 310 km jusqu'à Ubundu et porte le nom de bief moyen du Lualaba.

Autres difficultés, le navigateur se retrouve en présence d'un parcours de près de 100 km sur lequel des sinuosités très marquées mettent, l'année durant, ses qualités manœuvrières à rude épreuve.

Dans ces sinuosités nombreuses et très prononcées, les grands bateaux ne peuvent s'inscrire sans raguer fréquemment les berges, surtout s'ils sont à la descente et quelque fois aussi à la montée.

Les baliseurs auront donc pour mission d'améliorer les passes par l'installation de nouvelles balises et bouées de signalisation, le dragage des branches d'arbres, de papyrus et parfois le renflouement des épaves de bateaux coulés. Car, plusieurs biefs sont parsemés des bancs de sable, des troncs d'arbres, de papyrus et autres rochers.