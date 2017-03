Algérie: Salon de l'agroalimentaire de Londres - Des entreprises algériennes à la conquête du marché britannique

Londres — Trente (30) entreprises algériennes opérant dans l'agroalimentaire présentent au Salon international de l'alimentation et des boissons à Londres, une gamme variée des meilleurs produits algérien du terroir, dans la perspective de trouver des débouchés sur le marché britannique.

Assistées par la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) et l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (ALGEX), des opérateurs algériens exposent leurs produits à cette 29ème édition du Salon (19-22 mars) avec l'ambition de conquérir d'autres marchés extérieurs, européens en particuliers.

Des dattes, de l'huile d'olive, des figues sèches, des pâtes alimentaires, du couscous, ainsi que des boissons, fruits et légumes et confiseries traditionnelles répondant aux normes internationales, sont harmonieusement présentés au pavillon de l'Algérie à cette manifestation internationale.

Les représentants de plusieurs sociétés dont certaines ont déjà une expérience dans l'exportation, notamment vers la France et les marchés africains, ont souligné à l'APS l'importance de leur participation à ce type de manifestations, afin de pouvoir établir le contact avec d'autres exposants et opérateurs, et trouver des clients au Royaume Uni.

Ils visent de faire connaître au marché britannique et autres, ou la concurrence est rude, le produit algérien, qui pourrait, selon le directeur d'une entreprise exportatrice Saadouni Houcem, se faire une place dans d'autres marchés.

Il a relevé que l'Algérie encourage l'exportation des produits agroalimentaires, à travers tout un dispositif de facilitations , ajoutant que le contact avec les opérateurs professionnels aidera à explorer les marchés européens.

Certains ont relevé, qu'outre la qualité supérieure des produits algériens exposés, ils comptaient sur leurs prix concurrentiels pour atteindre de nouveaux marchés et décrocher des contrats au Royaume Uni, notamment pour les produits alimentaires que ce pays importe des pays de l'Europe de l'Est.

La manager d'autres sociétés, Nadia Melouli, a confié qu'elle visait à exporter Deglet Nour, la reine des dattes, dans les grands magasins des quartiers huppés de Londres.

Elle présente au Salon de la confiserie faite maison, avec les dattes produites dans ses palmerais familiales au sud d'Algérie, bio et de qualité, dans un packaging très attirant, même si celles non emballées attirent plus de monde, a-t-on constaté.

La présence algérienne au Salon agroalimentaire de Londres fait partie de la participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger au titre de l'année 2017.

Les frais de la participation, incluant la location des stands et l'acheminement des marchandises, ont été pris en charge à hauteur de 80% par le Fonds Spécial de Promotion des Exportations (FSPE), a précisé le directeur de la coopération d'Algex présent au Salon, Aissa Zeghmati.

Le marché britannique des produits agroalimentaires est l'un des plus dynamiques au monde, il occupe la 3ème place en Europe et la 5ème au monde, et il serait important que l'Algérie y pénètre, a-t-il relevé.

L'IFE est considéré comme le plus important du secteur en Grande Bretagne et réunit tous les producteurs et exportateurs des secteurs des boissons, produits laitiers, confiseries, viandes produits de la mer et boulangerie.

Il compte, dans sa 29ème édition, 1350 exposants venus 57 pays. Trois pays arabes y participent, l'Algérie, la Tunisie, et pour la première fois, la Palestine. Ses organisateurs prévoient 30 000 visiteurs de 100 pays.

L'édition 2015 avait regroupé plus de 28.000 professionnels et 1.137 exposants issus de 55 pays.