Algérie: 1e Salon international du tourisme samedi à Annaba

Annaba — La première édition du salon internationale du tourisme "Annaba tourisme" s'ouvrira samedi prochain à Annaba, a annoncé lundi le directeur de la chambre de commerce et d'industrie CCI-Seybouse, Khaled Heddad.

Cette première édition, qui se poursuivra jusqu'au 28 mars courant, est organisée par la chambre de commerce et d'industrie en collaboration avec la direction de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat, au palais de la culture et des arts Mohamed Boudiaf d'Annaba, a indiqué M. Haddad.

Elle permettra à plusieurs opérateurs et instances touristiques, venus de pays européens et arabes, de promouvoir leurs services, nouer des liens de partenariat et échanger leurs expériences, a-t-il précisé.

Et d'ajouter : Cette manifestation prévoit également la tenue de rencontres sur les opportunités d'investissement touristique et la promotion du partenariat entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers.

Le salon "Annaba tourisme" enregistrera la participation de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte, de la Turquie, des Emirats Arabes Unis et donnera lieu à des manifestations culturelles visant à mettre la lumière sur le patrimoine populaire et les produits artisanaux des différentes régions du pays, a-t-on expliqué.