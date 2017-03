Algérie: Algérie-BM - Une étude économique en cours d'élaboration pour la période 2018-2035

M. Ghanem se trouve en Algérie dans le cadre d'une visite de trois jours en vue de renforcer les relations de partenariat entre la BM et l'Algérie et les élargir à d'autres domaines en vue de concrétiser les objectifs du développement dans le pays.

Le vice-président de la BM pour la région Mena s'est dit satisfait de la rencontre fructueuse avec le ministre des Finances, soulignant que le partenariat entre son institution et l'Algérie était fort et qu'il œuvrera à son élargissement à autres domaines.

Pour sa part, M. Ghanem a souligné que sa rencontre avec le ministre des Finances avait pour objectif la "promotion du partenariat entre la BM et l'Algérie et l'examen des possibilités permettant d'aider l'Algérie dans sa transition économique".

Le premier responsable du secteur a fait savoir qu'une autre étude était en voie d'élaboration entre les deux parties portant sur "l'octroi d'aides aux catégories à faibles revenus à la faveur d'un programme spécial", soulignant que ces deux études étaient financées par les fonds propres de l'Algérie et que la collaboration de la BM se limitait à l'aide technique et au savoir-faire.

A l'issue de sa rencontre avec le vice-président de la BM pour la région Mena, Hafez Ghanem, le ministre a précisé qu'une "étude globale sur l'économie nationale est en cours d'élaboration et sera sanctionnée par une vision et un plan d'action 2018-2035, ce qui permettra de développer le nouveau programme national de croissance économique en collaboration avec la BM".

Alger — Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a affirmé lundi à Alger qu'une étude économique globale était en voie d'élaboration et sera sanctionnée par une vision et un plan d'action 2018-2035, et ce en collaboration avec des experts de la Banque mondiale (BM) dans le domaine technique dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan nationale de croissance économique.

